Fin de semana histórico: más de 37 mil asistentes disfrutaron de festivales y espectáculos

Entre el 9 y el 11 de enero, más de 37.000 personas asistieron a una serie de festivales y espectáculos en San Luis, generando un impacto económico de $867.500.000. Este evento es parte del programa 50 Festivales San Luis, que ha demostrado ser un motor de desarrollo regional.

Durante el fin de semana, se realizaron destacados eventos como el 8º Festival de los Vientos en La Punta, la 24º Fiesta Nacional del Mate en Quines y el 33º Festival del Río Conlara en Santa Rosa del Conlara. Además, un evento privado en Potrero de los Funes, con la actuación de La Konga, también atrajo una gran cantidad de público.

El éxito de estos festivales refuerza la importancia de la cultura y el turismo en el desarrollo económico de la región, impulsando no solo el turismo interno, sino también el sector gastronómico y hotelero. La participación masiva de los asistentes subraya el impacto positivo de estas iniciativas en la economía local.