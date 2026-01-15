Viernes, 16 de Enero 2026
Food trucks y espectáculos iluminan el verano en el Prado de María
Verano en Venado" ofrecerá una noche de food trucks y espectáculos en el Prado de María, prometiendo diversión y variedad para los asistentes. ¡No te lo pierdas!

El Prado de María se prepara para recibir una emocionante noche de food trucks y espectáculos. Este evento, denominado "Verano en Venado", ofrecerá una variedad de opciones gastronómicas y entretenimiento en vivo para los asistentes.

La cita está programada para el próximo fin de semana, donde se espera la participación de numerosos emprendedores locales que darán a conocer sus propuestas culinarias. Además, habrá presentaciones artísticas que prometen amenizar la velada.

Los organizadores invitan a la comunidad a disfrutar de una jornada que combina sabores y cultura, fomentando así el encuentro y la integración entre vecinos.

