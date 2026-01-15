Food trucks y espectáculos iluminan el verano en el Prado de María

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

El Prado de María se prepara para recibir una emocionante noche de food trucks y espectáculos. Este evento, denominado "Verano en Venado", ofrecerá una variedad de opciones gastronómicas y entretenimiento en vivo para los asistentes.

La cita está programada para el próximo fin de semana, donde se espera la participación de numerosos emprendedores locales que darán a conocer sus propuestas culinarias. Además, habrá presentaciones artísticas que prometen amenizar la velada.

Los organizadores invitan a la comunidad a disfrutar de una jornada que combina sabores y cultura, fomentando así el encuentro y la integración entre vecinos.