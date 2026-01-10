Ganadores de los Globos de Oro 2026: un repaso a los triunfadores de la noche

La ceremonia de los Globos de Oro se llevará a cabo este domingo a las 22 en Argentina, en el Beverly Hilton. A pesar de las reformas, persisten dudas sobre su transparencia y reputación.

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

La ceremonia de los Globos de Oro se llevará a cabo este domingo a las 17 horas (hora de Los Angeles), con transmisión en vivo por CBS en Estados Unidos y por TNT y HBO Max en Argentina a las 22 horas. Este evento regresa al Beverly Hilton, marcando una continuidad después de varios años de cambios en su estructura.

La edición de este año se produce casi cinco años después de la disolución de la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood, tras una investigación que reveló faltas éticas y problemas de diversidad. Desde entonces, los Globos de Oro han sido gestionados como una empresa con fines de lucro por Eldridge Industries, que busca distanciar la premiación de su reputación anterior.

Entre los nominados, se destaca Benicio Del Toro por su actuación en "Una batalla tras otra". La ceremonia también presenta una peculiaridad: en lugar de cinco, hay seis nominados por cada categoría, lo que contrasta con los Oscars, que solo tendrán diez candidatos en las categorías principales.