Miércoles, 21 de Enero 2026
Georgina Barbarossa expresa su deseo de que Nanzy Pazos regrese a su programa
Espectáculos

Georgina Barbarossa expresa su deseo de que Nanzy Pazos regrese a su programa

La continuidad de Nancy Pazos en "A la Barbarossa" está en duda, mientras Georgina Barbarossa espera su regreso y aclara la situación contractual. La tensión con Moria Casán también se menciona, pero no se profundiza.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 3 h 1 min de lectura
NeboAI Te resumo la noticia con datos, cifras y contexto
EN 30 SEGUNDOS

35 seg de lectura Ahorraste ~1 min
EN 1 ORACIÓN

SENTIMIENTO
Neutro

𒀭
NeboAI está trabajando, aguarda un instante...
Preparando análisis detallado
Resumen rápido completado
Extrayendo datos, cifras y citas...
Identificando protagonistas y contexto
ANÁLISIS DETALLADO
COMPARTIR
¿Te sirvió?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

© NeboAI 2025 Sobre Nebo

La continuidad de Nancy Pazos en el programa A la Barbarossa se encuentra en duda tras recientes tensiones con sus compañeras Analía Franchín y Mariana Brey. La conductora Georgina Barbarossa comentó sobre la situación en una entrevista con Sálvese quien Pueda, expresando su deseo de que Pazos regrese al programa, aunque reconoció que hay problemas que escapan a su control. "No sé el arreglo que tiene con Telefe, pero la quiero mucho", dijo.

Por otro lado, Sabrina Rojas reveló que Pazos está revisando su contrato y pidiendo ciertas condiciones para su regreso. "Si arregla unas cosas que ella pretende, vuelve. Si no, no", indicó Rojas. En cuanto a la competencia con Moria Casán, Barbarossa afirmó que su programa continúa liderando y que confía en su equipo, aunque evitó profundizar en su relación con Casán, diciendo: "No voy a hablar de ese tema".

Finalmente, sobre la posibilidad de recuperar la amistad con Moria, Barbarossa se mostró contundente: "Es una antigüedad el tema, ya está".

Publicidad
Etiquetas: argentina televisión entretenimiento sálvese quien pueda georgina barbarossa contrato
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

1158 articles →

Artículos relacionados

Luisana Lopilato anhela regresar a Argentina: ¿qué la motiva a visitar más?

Warner Bros se adapta ante los desafíos de Paramount en el mercado de streaming.

Conflicto en Masterchef: Emilia Attias y Esther Goris protagonizan un tenso cruce
Presiona Enter para buscar o ESC para cerrar