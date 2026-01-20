Georgina Barbarossa expresa su deseo de que Nanzy Pazos regrese a su programa

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

La continuidad de Nancy Pazos en el programa A la Barbarossa se encuentra en duda tras recientes tensiones con sus compañeras Analía Franchín y Mariana Brey. La conductora Georgina Barbarossa comentó sobre la situación en una entrevista con Sálvese quien Pueda, expresando su deseo de que Pazos regrese al programa, aunque reconoció que hay problemas que escapan a su control. "No sé el arreglo que tiene con Telefe, pero la quiero mucho", dijo.

Por otro lado, Sabrina Rojas reveló que Pazos está revisando su contrato y pidiendo ciertas condiciones para su regreso. "Si arregla unas cosas que ella pretende, vuelve. Si no, no", indicó Rojas. En cuanto a la competencia con Moria Casán, Barbarossa afirmó que su programa continúa liderando y que confía en su equipo, aunque evitó profundizar en su relación con Casán, diciendo: "No voy a hablar de ese tema".

Finalmente, sobre la posibilidad de recuperar la amistad con Moria, Barbarossa se mostró contundente: "Es una antigüedad el tema, ya está".