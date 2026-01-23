Germán Martitegui responde a Mauro Icardi tras críticas en MasterChef Celebrity

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

La discusión entre Wanda Nara y Mauro Icardi ha cobrado nuevo impulso tras las críticas del futbolista sobre MasterChef Celebrity. Icardi, quien actualmente juega en un club turco, insinuó que la serie se centra en su expareja, la China Suárez. En respuesta, el jurado Germán Martitegui defendió el programa, afirmando que “MasterChef es el show de Wanda” y recordando que Icardi era un admirador del programa antes de su separación.

Por su parte, Wanda Nara no tardó en contestar a un nuevo comunicado de Icardi, en el que negaba las afirmaciones sobre capturas de pantalla. En su respuesta, Nara destacó las dificultades que enfrentó para lograr que Icardi se uniera al Galatasaray, mencionando que había sido fan del club mucho antes de su llegada. También hizo hincapié en el esfuerzo que implicó construir la carrera de Icardi, citando acuerdos importantes en Milán.

Además, Nara subrayó su compromiso con la familia, recordando que siempre será su apoyo, a pesar de los problemas judiciales que enfrentan. En un tono desafiante, concluyó su mensaje al mencionar un partido que Icardi no pudo jugar el 13 de enero, lo que añade tensión a su ya complicada relación.