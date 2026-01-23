Viernes, 23 de Enero 2026
Germán Martitegui responde a Mauro Icardi tras críticas en MasterChef Celebrity
Espectáculos

Germán Martitegui responde a Mauro Icardi tras críticas en MasterChef Celebrity

Germán Martitegui defendió a Wanda Nara tras las críticas de Mauro Icardi sobre MasterChef, revelando que el futbolista era un gran fan del programa antes de su separación. La tensión entre ambos se intensifica con nuevas acusaciones y réplicas en redes sociales.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 56 min 2 min de lectura
NeboAI Te resumo la noticia con datos, cifras y contexto
EN 30 SEGUNDOS

35 seg de lectura Ahorraste ~2 min
EN 1 ORACIÓN

SENTIMIENTO
Neutro

𒀭
NeboAI está trabajando, aguarda un instante...
Preparando análisis detallado
Resumen rápido completado
Extrayendo datos, cifras y citas...
Identificando protagonistas y contexto
ANÁLISIS DETALLADO
COMPARTIR
¿Te sirvió?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

© NeboAI 2025 Sobre Nebo

La discusión entre Wanda Nara y Mauro Icardi ha cobrado nuevo impulso tras las críticas del futbolista sobre MasterChef Celebrity. Icardi, quien actualmente juega en un club turco, insinuó que la serie se centra en su expareja, la China Suárez. En respuesta, el jurado Germán Martitegui defendió el programa, afirmando que “MasterChef es el show de Wanda” y recordando que Icardi era un admirador del programa antes de su separación.

Por su parte, Wanda Nara no tardó en contestar a un nuevo comunicado de Icardi, en el que negaba las afirmaciones sobre capturas de pantalla. En su respuesta, Nara destacó las dificultades que enfrentó para lograr que Icardi se uniera al Galatasaray, mencionando que había sido fan del club mucho antes de su llegada. También hizo hincapié en el esfuerzo que implicó construir la carrera de Icardi, citando acuerdos importantes en Milán.

Además, Nara subrayó su compromiso con la familia, recordando que siempre será su apoyo, a pesar de los problemas judiciales que enfrentan. En un tono desafiante, concluyó su mensaje al mencionar un partido que Icardi no pudo jugar el 13 de enero, lo que añade tensión a su ya complicada relación.

Publicidad
Etiquetas: argentina wanda nara mauro icardi masterchef televisión polémica
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

1272 articles →

Artículos relacionados

IVE anuncia su regreso con nuevo álbum: la fiebre del K-Pop se reinicia en febrero.

Andy Chango critica duramente al jurado de MasterChef Celebrity por su falta de respeto

Policía "chayado" se convierte en fenómeno viral y sorprende a todos en Jesús María
Presiona Enter para buscar o ESC para cerrar