Gime Accardi aclara su situación sentimental tras rumores de romance con Seven Kayne

Gimena Accardi y Seven Kayne protagonizan "TILF", una serie de drama erótico que se estrenará en enero por OLGA. La trama aborda un amor prohibido entre una profesora y su alumno.

La actriz Gimena Accardi se refirió a los rumores sobre su vida amorosa en una reciente entrevista tras su separación de Nico Vázquez. Aunque no confirmó una relación con Seven Kayne, mostró indiferencia ante las especulaciones y mencionó que está disfrutando de su tiempo sola.

Accardi destacó que ha estado en pareja durante 18 años y ahora se siente bien estando tranquila. En cuanto a TILF, la serie que protagoniza junto a Kayne, la actriz la describió como un drama erótico que se estrenará en OLGA en enero. Aseguró que no solo actúa, sino que también escribió y dirigió la serie junto a su amiga Agustina Navarro.

El proyecto marca el debut actoral de Seven Kayne, quien reflexionó sobre las dinámicas de las relaciones y cómo se perciben las diferencias de edad en las parejas. La trama gira en torno a un amor prohibido entre un profesor y su alumno, con escenas de alto contenido erótico y tensión dramática.