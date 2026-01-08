Gran despliegue en La Plata para serie de Netflix: 500 extras y 200 técnicos involucrados

Se realizó una reunión entre el intendente y representantes de Kramer & Sigman Films para discutir el rodaje de una serie en la ciudad. Este proyecto cinematográfico utilizará espacios públicos y generará oportunidades laborales al convocar a técnicos y extras locales.
El objetivo principal de esta producción es posicionar a la ciudad como un polo audiovisual, lo que podría traer beneficios económicos y culturales a la comunidad. La estrategia municipal busca consolidar el desarrollo de la industria del entretenimiento en la región.