Sábado, 10 de Enero 2026
Gran despliegue en La Plata para serie de Netflix: 500 extras y 200 técnicos involucrados
Espectáculos

Gran despliegue en La Plata para serie de Netflix: 500 extras y 200 técnicos involucrados

La serie de Kramer & Sigman Films rodará en espacios públicos de la ciudad, generando oportunidades laborales para técnicos y extras locales y potenciando el desarrollo audiovisual.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 1 día 1 min de lectura
NeboAI Te resumo la noticia con datos, cifras y contexto
EN 30 SEGUNDOS

35 seg de lectura Ahorraste ~1 min
EN 1 ORACIÓN

SENTIMIENTO
Neutro

𒀭
NeboAI está trabajando, aguarda un instante...
Preparando análisis detallado
Resumen rápido completado
Extrayendo datos, cifras y citas...
Identificando protagonistas y contexto
ANÁLISIS DETALLADO
COMPARTIR
¿Te sirvió?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

© NeboAI 2025 Sobre Nebo

Se realizó una reunión entre el intendente y representantes de Kramer & Sigman Films para discutir el rodaje de una serie en la ciudad. Este proyecto cinematográfico utilizará espacios públicos y generará oportunidades laborales al convocar a técnicos y extras locales.

El objetivo principal de esta producción es posicionar a la ciudad como un polo audiovisual, lo que podría traer beneficios económicos y culturales a la comunidad. La estrategia municipal busca consolidar el desarrollo de la industria del entretenimiento en la región.

Etiquetas: chilecito intendente rodaje producción audiovisual gobierno municipal cine
¿Quieres leer la nota completa? Accede al artículo original con todos los detalles.
Leer Artículo Original
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

226 articles →

Artículos relacionados

El Trapiche se prepara para un verano lleno de arte y espectáculos diversos

Éxito rotundo de Netflix: la nueva serie de Carla Peterson y Nancy Dupláa arrasa con solo 6 capítulos

Agenda de espectáculos: La Konga y más música para disfrutar este fin de semana en San Luis

Agenda cultural en La Plata: teatro y música en vivo para disfrutar este fin de semana

MasterChef Celebrity: los momentos destacados y las sorpresas de la última gala

Detrás de cámaras: revelaciones sorprendentes de los participantes de MasterChef Celebrity

MasterChef Celebrity amplía su programación y sorprende a los fanáticos de la televisión

Netflix revela su programación para 2026: novedades y esperadas películas.

Marley y Florencia Peña deslumbran en su estreno por streaming con un show sin tabúes
Presiona Enter para buscar o ESC para cerrar