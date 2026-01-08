Gran despliegue en La Plata para serie de Netflix: 500 extras y 200 técnicos involucrados

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

Se realizó una reunión entre el intendente y representantes de Kramer & Sigman Films para discutir el rodaje de una serie en la ciudad. Este proyecto cinematográfico utilizará espacios públicos y generará oportunidades laborales al convocar a técnicos y extras locales.

El objetivo principal de esta producción es posicionar a la ciudad como un polo audiovisual, lo que podría traer beneficios económicos y culturales a la comunidad. La estrategia municipal busca consolidar el desarrollo de la industria del entretenimiento en la región.