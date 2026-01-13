Miércoles, 14 de Enero 2026
Griselda Siciliani habla sobre su nueva etapa tras el escándalo con Luciano Castro
Griselda Siciliani habla sobre su nueva etapa tras el escándalo con Luciano Castro

Griselda Siciliani aclara su relación con Luciano Castro en medio de rumores de separación. Asegura que todo sigue "tranqui" mientras trabaja en Buenos Aires. ¿Qué más revelará?

La actriz Griselda Siciliani ha decidió hablar sobre su relación con Luciano Castro en medio de rumores de separación, que surgieron debido a que ella se encuentra trabajando en Buenos Aires mientras él está en Mar del Plata con sus hijos. En respuesta a una consulta de Ángel de Brito, Siciliani afirmó: “Está todo bien. Gracias por la consulta. Por ahora, todo sigue tranqui”.

Por otro lado, Sabrina Rojas, ex pareja de Luciano, expresó su preocupación por él en un programa de televisión. Mencionó que, a veces, siente ganas de protegerlo y cuidar su imagen, como lo hacía durante su relación. Rojas recordó que los mejores años de Castro fueron cuando estaban juntos, y se mostró sorprendida por sus decisiones recientes, como aparecer en una bañera rodeado de muñecas.

Estas declaraciones reflejan la complejidad de la vida personal de Luciano Castro y cómo sus relaciones pasadas y presentes influyen en su imagen pública.

TL;DR

