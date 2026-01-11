Lunes, 12 de Enero 2026
Ian Lucas aclara su situación sentimental tras rumores de separación

Ian Lucas se pronunció sobre su relación con Evangelina Anderson, desmintiendo rumores de separación y asegurando que su conexión es genuina y sin juego mediático.

Ian Lucas aclara su situación sentimental tras rumores de separación
Ian Lucas se pronunció sobre su relación con Evangelina Anderson tras los rumores de separación que surgieron recientemente. Durante una entrevista en Infama, el joven expresó que se encuentra "feliz" y disfrutando de los últimos meses de grabación del programa MasterChef Celebrity. Afirmó que "siempre hubo buena onda" entre ambos y que lo que muestra en el show es auténtico.

Los rumores de discordia se intensificaron cuando Guido Záffora, en El Observador, aseguró que la pareja se había separado debido a diferencias en su visibilidad mediática. Según Záffora, el conflicto se originó porque Ian no es tan mediático como Evangelina, lo que generó un "cortocircuito" entre ellos.

Ian Lucas, al referirse a su compañera, comentó que la considera "linda" y que se llevan bien. También mencionó que siempre deja "la puerta abierta al amor". En respuesta a los rumores, aclaró que no hay juego en su relación y que es todo real.

