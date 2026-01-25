Lunes, 26 de Enero 2026
Ian Lucas comparte detalles sobre su vida personal en MasterChef Celebrity
Ian Lucas comparte detalles sobre su vida personal en MasterChef Celebrity

Una conversación entre Ian Lucas y Wanda Nara en MasterChef Celebrity dejó entrever un posible fin en la relación del influencer con Evangelina Anderson. La ambigüedad de Ian sobre su estado sentimental generó especulaciones sobre su romance.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 1 h
La reciente conversación entre Ian Lucas y Wanda Nara en MasterChef Celebrity ha generado especulaciones sobre el estado de la relación del influencer con Evangelina Anderson. Durante un intercambio distendido, Ian dejó entrever que su romance ya podría ser parte del pasado, lo que llevó a Wanda a preguntarle sobre su vida sentimental. La respuesta ambigua de Ian dio pie a que ambos coincidieran en estar atravesando momentos similares en sus relaciones.

Wanda, al notar la situación, se acercó a Ian ofreciéndole consuelo, sugiriendo que ambos podrían estar en un momento emotivo. A pesar de los intentos de Ian por mantener el humor, la tensión emocional fue evidente cuando Wanda expresó que podrían llorar juntos si así lo deseaban. Mientras tanto, Evangelina, que se encontraba cocinando a poca distancia, escuchaba la conversación pero eligió no intervenir, continuando con su preparación sin comentarios.

En las últimas semanas, se habían levantado rumores sobre la finalización de la relación entre Ian y Evangelina, dado que la modelo no mostraba interés en formalizar su vínculo, mientras que Ian deseaba oficializarlo. La situación en el programa ha captado la atención de los seguidores, quienes están expectantes ante el desarrollo de esta historia.

TL;DR

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

1313 articles →

