Impacto en los asistentes: se canceló la primera noche de Jesús María 2026

La 60° edición del Festival Nacional de Doma y Folclore de Jesús María no pudo iniciar como estaba previsto este jueves debido a la suspensión por el pronóstico de tormentas. Este evento esperaba atraer a miles de espectadores al anfiteatro José Hernández.
La organización del festival había generado gran expectativa entre los asistentes, quienes se preparaban para disfrutar de una noche inaugural llena de actividades folclóricas. La decisión de suspender el evento responde a las condiciones climáticas adversas pronosticadas para la noche.