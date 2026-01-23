IVE anuncia su regreso con nuevo álbum: la fiebre del K-Pop se reinicia en febrero.

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

IVE, el popular grupo de K-pop, está programado para lanzar un álbum completo a finales de febrero. Este será su primer álbum de larga duración en casi tres años, consolidando aún más su posición en la industria musical. El 23 de enero, el grupo compartió un video de 16 segundos donde se observa a un integrante bajando de un descapotable rojo, culminando con una cuenta regresiva en pantalla.

Se anticipa que este nuevo trabajo refleje la identidad de IVE, centrada en el amor propio, y proporcione una narrativa más profunda sobre este tema. La mayor participación de los miembros en las composiciones también aumenta las expectativas sobre su evolución artística. Además, el grupo ha logrado un notable reconocimiento, arrasando en premios como los Melon Music Awards y los MAMA Awards con su éxito "Love Dive".

Antes de su regreso oficial, IVE lanzará una canción de prelanzamiento el 9 de febrero, lo que genera gran expectativa entre sus seguidores. Este regreso se acompañará de un filme homenaje a "Kill Bill", que también se prevé que muestre su crecimiento musical.