IVE anuncia su regreso con nuevo álbum: la fiebre del K-Pop se reinicia en febrero.
Espectáculos

IVE anuncia su regreso con nuevo álbum: la fiebre del K-Pop se reinicia en febrero.

IVE regresará con un álbum completo a fines de febrero, el primero en casi tres años. El estreno de la canción de prelanzamiento está programado para el 9 de febrero.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 1 h 1 min de lectura
IVE, el popular grupo de K-pop, está programado para lanzar un álbum completo a finales de febrero. Este será su primer álbum de larga duración en casi tres años, consolidando aún más su posición en la industria musical. El 23 de enero, el grupo compartió un video de 16 segundos donde se observa a un integrante bajando de un descapotable rojo, culminando con una cuenta regresiva en pantalla.

Se anticipa que este nuevo trabajo refleje la identidad de IVE, centrada en el amor propio, y proporcione una narrativa más profunda sobre este tema. La mayor participación de los miembros en las composiciones también aumenta las expectativas sobre su evolución artística. Además, el grupo ha logrado un notable reconocimiento, arrasando en premios como los Melon Music Awards y los MAMA Awards con su éxito "Love Dive".

Antes de su regreso oficial, IVE lanzará una canción de prelanzamiento el 9 de febrero, lo que genera gran expectativa entre sus seguidores. Este regreso se acompañará de un filme homenaje a "Kill Bill", que también se prevé que muestre su crecimiento musical.

Etiquetas: kpop lanzamiento álbum ive música artistas
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

1272 articles →

