Sábado, 10 de Enero 2026
Jennie de BLACKPINK deslumbra en la campaña de Coco Crush de CHANEL

Jennie, de BLACKPINK, encabeza la nueva campaña de joyería Coco Crush 2026 de CHANEL, que se lanzará el 13 de enero. La colección destaca por su diseño contemporáneo y su fusión con la cultura pop.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 12 h 1 min de lectura
La nueva campaña de la línea de joyería fina Coco Crush 2026 de CHANEL está protagonizada por Jennie, reconocida como la cantante y rapera principal de BLACKPINK. Esta colaboración, que incluye a modelos como Gracie Abrams, fusiona música, moda y joyería en un lenguaje visual único.

Jennie, quien ha sido embajadora global de Chanel desde 2019, ha jugado un papel fundamental en elevar la colección Coco Crush a un nuevo nivel de popularidad. La campaña se centra en el motivo acolchado de la Maison, visible en piezas como gargantillas flexibles elaboradas en metales preciosos.

La campaña se lanzará oficialmente el 13 de enero y refleja la evolución de Coco Crush como una de las colecciones más destacadas de la marca. A través de esta iniciativa, Chanel continúa su historia en joyería fina, destacando la relevancia de Jennie en el mundo de la moda contemporánea.

Etiquetas: internacional moda joyería coco crush blackpink jennie
