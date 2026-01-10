Sábado, 10 de Enero 2026
Julieta Díaz presenta a su nuevo amor en una salida pública sorprendente

Julieta Díaz fue vista muy cerca de un hombre en Mar Azul, mientras su regreso a "Las Hijas" en Paseo la Plaza promete 13 semanas de comedia a partir del 15 de enero. ¡No te lo pierdas!

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 3 h
Julieta Díaz presenta a su nuevo amor en una salida pública sorprendente
Julieta Díaz ha comenzado una nueva etapa en su vida amorosa tras su separación del ilustrador uruguayo Gervasio Troche, ocurrida en abril de 2025. Recientemente, durante la emisión del programa LAM el 9 de enero, se informó que la actriz fue vista en Mar Azul en compañía de un hombre, generando especulaciones sobre su nueva relación.

Según los informes, un hombre compartió una fotografía donde se observa a Díaz besándose apasionadamente con este nuevo acompañante. Aunque aún no se ha revelado su nombre, el periodista Pepe Ochoa también descubrió una publicación en la cuenta de Instagram de la actriz, donde aparece este hombre en una foto de Año Nuevo en la playa.

En cuanto a su carrera, Julieta Díaz regresará al teatro con la segunda temporada de "Las Hijas", que se estrenará el 15 de enero en Paseo la Plaza. Esta comedia, que aborda los desafíos que enfrentan tres hermanas con una madre que padece Alzheimer, estará en cartelera durante 13 semanas. Los espectadores podrán beneficiarse de un 15% de descuento y la opción de pagar en tres cuotas sin interés al utilizar la Tarjeta Santander American Express.

Etiquetas: julieta díaz teatro las hijas relaciones entretenimiento américa tv
