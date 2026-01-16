Julio Iglesias defiende su inocencia ante las graves acusaciones en su contra

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

Julio Iglesias se encuentra en el centro de la atención mediática tras recibir varias denuncias por presuntos episodios de acoso y agresión sexual. Las acusaciones provienen de dos mujeres que trabajaron para él, relacionadas con incidentes ocurridos en 2021 en sus residencias de Punta Cana y Bahamas. El cantante ha respondido públicamente, negando cualquier forma de abuso o falta de respeto hacia ellas.

En su declaración, Iglesias expresó su profundo pesar y aseguró que las acusaciones son absolutamente falsas, lo que le genera una gran tristeza. Agradeció el apoyo de sus amigos y fanáticas, quienes le han enviado mensajes de cariño durante este difícil momento. También manifestó su intención de defender su dignidad y esclarecer la situación.

Además, el artista se comunicó con la revista Hola de España, donde indicó que está preparando su defensa y que tiene el deseo de conocer las verdaderas circunstancias de lo que ocurrió. A pesar del hermetismo en su entorno, se espera que en un futuro cercano, Iglesias hable más extensamente sobre las acusaciones que enfrenta.