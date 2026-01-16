Viernes, 16 de Enero 2026
Julio Iglesias defiende su inocencia ante las graves acusaciones en su contra
Julio Iglesias defiende su inocencia ante las graves acusaciones en su contra

La Justicia investiga a Julio Iglesias por denuncias de acoso y agresión sexual presentadas por dos exempleadas. El cantante niega las acusaciones y asegura que está preparando su defensa. ¿Cómo avanzará este caso mediático?

Julio Iglesias se encuentra en el centro de la atención mediática tras recibir varias denuncias por presuntos episodios de acoso y agresión sexual. Las acusaciones provienen de dos mujeres que trabajaron para él, relacionadas con incidentes ocurridos en 2021 en sus residencias de Punta Cana y Bahamas. El cantante ha respondido públicamente, negando cualquier forma de abuso o falta de respeto hacia ellas.

En su declaración, Iglesias expresó su profundo pesar y aseguró que las acusaciones son absolutamente falsas, lo que le genera una gran tristeza. Agradeció el apoyo de sus amigos y fanáticas, quienes le han enviado mensajes de cariño durante este difícil momento. También manifestó su intención de defender su dignidad y esclarecer la situación.

Además, el artista se comunicó con la revista Hola de España, donde indicó que está preparando su defensa y que tiene el deseo de conocer las verdaderas circunstancias de lo que ocurrió. A pesar del hermetismo en su entorno, se espera que en un futuro cercano, Iglesias hable más extensamente sobre las acusaciones que enfrenta.

internacional julio iglesias acusaciones acoso sexual defensa medios de comunicación
