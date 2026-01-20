Miércoles, 21 de Enero 2026
La 5ª Edición del MET promete un despliegue de talento en las artes escénicas
La 5ª Edición del MET promete un despliegue de talento en las artes escénicas

Las Guerreras del K-pop se presentarán en Trelew, prometiendo un espectáculo emocionante para toda la familia. No te pierdas esta oportunidad única de disfrutar de un evento inolvidable.

Las Guerreras del K-pop se presentarán en Trelew, ofreciendo una experiencia emocionante para toda la familia. Este evento promete ser una aventura única que atraerá a los fanáticos del género musical.

En el ámbito de la cultura, la 5ª Edición del MET se acerca, con diversas propuestas en artes escénicas que enriquecerán la oferta cultural de la región. Se espera que este evento atraiga a artistas y espectadores de diferentes localidades.

Por otro lado, Silvia Iglesias ha inaugurado “Verano, Mar y Libros”, una iniciativa que busca fomentar la lectura y el amor por los libros durante la temporada estival. Este evento se suma a la celebración cultural de la región, promoviendo el acceso a la literatura.

Finalmente, Gualjaina vivió cinco días de celebración campera, donde se realizaron diversas actividades que resaltaron la identidad y tradiciones locales, fortaleciendo el vínculo comunitario entre los vecinos.

Etiquetas: argentina espectáculos cultura eventos trelew artes escénicas
