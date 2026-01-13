La ansiada llegada de la nueva temporada de la serie más vista de Netflix.

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

Una de las series más populares de Netflix regresa en 16 días con su nueva temporada, que ha generado grandes expectativas entre los fanáticos. La primera temporada de la serie se destacó por ser la más vista en la plataforma, lo que ha elevado la anticipación por el lanzamiento.

Los seguidores esperan ver cómo se desarrollarán las historias y personajes en esta nueva entrega, que promete mantener la calidad y el interés que cautivó a millones de espectadores. Este regreso coincide con una tendencia creciente en la producción de contenido original que atrae a audiencias masivas.