La comedia argentina de Netflix que promete risas y un toque sarcástico
La comedia argentina de Netflix que promete risas y un toque sarcástico

La nueva serie argentina "El tiempo de las moscas", protagonizada por Carla Peterson y Nancy Dupláa, explora la vida de dos mujeres recién salidas de prisión. Con un enfoque en la amistad y el humor, la trama revela cómo un encargo sospechoso las lleva a investigar su propio pasado. ¡No te pierdas esta mezcla de comedia y tensión!

La nueva serie argentina El tiempo de las moscas, que se estrenó el 1 de enero de 2026 en Netflix, presenta una historia que explora la amistad y las segundas oportunidades a través de un enfoque sarcástico y cómico. La trama sigue a Inés y La Manca, dos mujeres que, recién salidas de prisión, se embarcan en un negocio de fumigación, pero un encargo sospechoso las lleva de vuelta a una vida delictiva que intentaron dejar atrás.

Con un fuerte enfoque en el desarrollo de personajes femeninos, la serie se destaca por su ritmo ágil y diálogos incisivos. A medida que los episodios avanzan, ambas protagonistas se ven envueltas en una trama de engaños y peligros, transformándose en investigadoras de su propia existencia. La producción combina tensión con humor negro, logrando un equilibrio que ha sido elogiado por la crítica.

El elenco incluye a Carla Peterson y Nancy Dupláa, quienes dan vida a los personajes principales, acompañadas por un destacado grupo de actores como Valeria Lois, Julia Dorto, y Diego Velázquez. La dirección es obra de Ana Katz y Benjamín Naishtat, con un guion desarrollado por Gabriela Larralde y Nicolás Diodovich.

