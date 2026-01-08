La comedia argentina de Netflix que promete risas y un toque sarcástico

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

La nueva serie argentina El tiempo de las moscas, que se estrenó el 1 de enero de 2026 en Netflix, presenta una historia que explora la amistad y las segundas oportunidades a través de un enfoque sarcástico y cómico. La trama sigue a Inés y La Manca, dos mujeres que, recién salidas de prisión, se embarcan en un negocio de fumigación, pero un encargo sospechoso las lleva de vuelta a una vida delictiva que intentaron dejar atrás.

Con un fuerte enfoque en el desarrollo de personajes femeninos, la serie se destaca por su ritmo ágil y diálogos incisivos. A medida que los episodios avanzan, ambas protagonistas se ven envueltas en una trama de engaños y peligros, transformándose en investigadoras de su propia existencia. La producción combina tensión con humor negro, logrando un equilibrio que ha sido elogiado por la crítica.

El elenco incluye a Carla Peterson y Nancy Dupláa, quienes dan vida a los personajes principales, acompañadas por un destacado grupo de actores como Valeria Lois, Julia Dorto, y Diego Velázquez. La dirección es obra de Ana Katz y Benjamín Naishtat, con un guion desarrollado por Gabriela Larralde y Nicolás Diodovich.