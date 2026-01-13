La crisis de la ficción y el bajo rating marcan la temporada de MasterChef

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

La crisis en la televisión argentina se agrava con el bajo rating de programas emblemáticos como MasterChef. La competencia entre la ficción y los realities se ha vuelto intensa, afectando la audiencia de ambos géneros.

La falta de propuestas innovadoras y la saturación del mercado han llevado a los canales a replantear sus estrategias. Las producciones de ficción atraviesan momentos difíciles, con varias series enfrentando problemas de audiencia y financiamiento.

En este contexto, se espera que los ejecutivos de la industria busquen soluciones creativas para revitalizar la oferta televisiva y atraer nuevamente a los televidentes, que buscan contenido de calidad y originalidad.