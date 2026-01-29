La cuarta temporada de Bridgerton ya disponible: detalles y sorpresas para los fans

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

La espera ha terminado con el estreno de la cuarta temporada de Bridgerton en Netflix, que llegó con nuevos episodios este 29 de enero. La serie, basada en las novelas de Julia Quinn, presenta un nuevo romance central, centrado en Benedict Bridgerton, interpretado por Luke Thompson.

Esta entrega, que se lanzará en dos partes, comienza con una trama inspirada en “La Cenicienta”, pero con un enfoque más oscuro. Benedict se enamora de una enigmática figura conocida como la Dama de Plata, quien resulta ser Sophie Baek, una joven criada oculta tras una máscara, interpretada por Yerin Ha.

La showrunner Jess Brownell destacó que esta temporada tiene un tono diferente, explorando la vida de dos personajes de mundos opuestos. Según ella, la historia muestra cómo ambos deben encontrar un equilibrio entre la fantasía y la realidad para que su amor pueda florecer.