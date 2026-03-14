Sábado, 14 de Marzo 2026
Chayanne cierra su gira en Argentina con un espectacular show en Vélez
Espectáculos

Chayanne cierra su gira en Argentina con un espectacular show en Vélez

Chayanne cerró su gira en Argentina con un espectáculo agotado en el Estadio José Amalfitani, donde combinó grandes éxitos y una impresionante producción. ¿Qué otras sorpresas de la gira nos esperan?

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El reconocido artista puertorriqueño Chayanne ofreció un espectacular concierto en el Estadio José Amalfitani de Buenos Aires, cerrando su paso por Argentina en el día del cantante. Este evento, parte de su gira mundial “Bailemos otra vez Tour 2026”, agotó todas las entradas, continuando con el éxito de sus anteriores presentaciones en el Movistar Arena y en el estadio Instituto Atlético Central.

Abriendo la velada estuvo el cantante y actor Maxi Espíndola, quien expresó su entusiasmo por haber tenido la oportunidad de abrir nuevamente para Chayanne. Durante el show, el artista puertorriqueño combinó grandes éxitos con canciones históricas, brindando una experiencia vibrante y llena de energía a sus seguidores. La producción, a cargo de Fénix Entertainment, presentó una imponente puesta en escena con pantallas gigantes y un diseño de luces impactante.

Chayanne deleitó al público con temas como “Provócame” y “Caprichosa”, manteniendo un alto nivel de energía durante toda la presentación. En un momento emotivo, agradeció al público argentino por su calidez, antes de interpretar “Cuidarte el alma”. El artista, con más de 50 millones de álbumes vendidos, reafirmó su legado en la música latina y compartió anécdotas que destacaron su conexión con sus fanáticos a lo largo de su carrera.

Etiquetas: argentina chayanne concierto música latina espectáculo entretenimiento
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