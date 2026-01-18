Martes, 20 de Enero 2026
La nueva temporada de una popular serie de Netflix arrasa en audiencia
La nueva temporada de una popular serie de Netflix arrasa en audiencia

La cuarta temporada de "Machos Alfa", estrenada el 16 de enero, ya está en el Top 10 de Netflix, abordando la crisis de la masculinidad en un mundo cambiante. La serie, con episodios de 30 minutos, promete risas y reflexión sobre el éxito y fracaso en la era digital.

La nueva temporada de la serie española Machos Alfa ya se ha convertido en un fenómeno en Netflix, logrando posicionarse en el Top 10 de la plataforma pocas horas después de su estreno. Los episodios de esta cuarta entrega, que se lanzaron el 16 de enero, abordan cómo cuatro amigos enfrentan los desafíos de la masculinidad en la era moderna.

En esta comedia satírica, los personajes principales, Pedro, Luis, Raúl y Santi, se encuentran en conflicto con sus propios prejuicios mientras intentan adaptarse a los cambios sociales. La serie explora temas como el éxito y el fracaso en un mundo donde las redes sociales juegan un papel crucial. La crítica ha destacado que esta temporada es la más ácida hasta el momento, y subraya el papel más activo de las parejas femeninas en las tramas.

Con episodios de aproximadamente 30 minutos, Machos Alfa mantiene su estilo de humor basado en la incomodidad, ofreciendo una mirada divertida a las contradicciones masculinas sin caer en el sermón moralista.

Etiquetas: netflix machos alfa comedia series españolas cuarta temporada crisis de masculinidad
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

