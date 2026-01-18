La nueva temporada de una popular serie de Netflix arrasa en audiencia

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

La nueva temporada de la serie española Machos Alfa ya se ha convertido en un fenómeno en Netflix, logrando posicionarse en el Top 10 de la plataforma pocas horas después de su estreno. Los episodios de esta cuarta entrega, que se lanzaron el 16 de enero, abordan cómo cuatro amigos enfrentan los desafíos de la masculinidad en la era moderna.

En esta comedia satírica, los personajes principales, Pedro, Luis, Raúl y Santi, se encuentran en conflicto con sus propios prejuicios mientras intentan adaptarse a los cambios sociales. La serie explora temas como el éxito y el fracaso en un mundo donde las redes sociales juegan un papel crucial. La crítica ha destacado que esta temporada es la más ácida hasta el momento, y subraya el papel más activo de las parejas femeninas en las tramas.

Con episodios de aproximadamente 30 minutos, Machos Alfa mantiene su estilo de humor basado en la incomodidad, ofreciendo una mirada divertida a las contradicciones masculinas sin caer en el sermón moralista.