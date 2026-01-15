Jueves, 15 de Enero 2026
La película de ciencia ficción más cara de la historia llega a Netflix hoy
Espectáculos

La película de ciencia ficción más cara de la historia llega a Netflix hoy

Netflix lanza hoy la película de ciencia ficción más costosa, con un presupuesto de 584 millones. Este hito marca un nuevo estándar en la producción cinematográfica.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 16 h 1 min de lectura
NeboAI Te resumo la noticia con datos, cifras y contexto
EN 30 SEGUNDOS

35 seg de lectura Ahorraste ~1 min
EN 1 ORACIÓN

SENTIMIENTO
Neutro

𒀭
NeboAI está trabajando, aguarda un instante...
Preparando análisis detallado
Resumen rápido completado
Extrayendo datos, cifras y citas...
Identificando protagonistas y contexto
ANÁLISIS DETALLADO
COMPARTIR
¿Te sirvió?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

© NeboAI 2025 Sobre Nebo

Hoy se estrenó en Netflix la película de ciencia ficción más costosa de la historia, que tuvo un presupuesto de 584 millones de dólares. Esta producción marca un hito en la industria del cine debido a su inversión sin precedentes.

El filme promete ofrecer una experiencia visual excepcional, apoyada por efectos especiales innovadores y un elenco destacado. La expectativa es alta entre los aficionados al género y críticos del cine.

Con este lanzamiento, Netflix busca reafirmar su posición en el mercado y atraer a una audiencia masiva interesada en producciones de gran escala.

Publicidad
Etiquetas: internacional netflix cine ciencia ficción películas entretenimiento
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

664 articles →

Artículos relacionados

Pardo critica la exclusión de sus obras en rankings teatrales y defiende su trayectoria artística

Mirtha Legrand recibe a destacadas figuras teatrales en Mar del Plata este fin de semana.

Controversia en redes: Eduardo Feinmann responde duramente a Luca Martin por sus declaraciones sobre Chiche Gelblung
Presiona Enter para buscar o ESC para cerrar