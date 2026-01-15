La película de ciencia ficción más cara de la historia llega a Netflix hoy

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

Hoy se estrenó en Netflix la película de ciencia ficción más costosa de la historia, que tuvo un presupuesto de 584 millones de dólares. Esta producción marca un hito en la industria del cine debido a su inversión sin precedentes.

El filme promete ofrecer una experiencia visual excepcional, apoyada por efectos especiales innovadores y un elenco destacado. La expectativa es alta entre los aficionados al género y críticos del cine.

Con este lanzamiento, Netflix busca reafirmar su posición en el mercado y atraer a una audiencia masiva interesada en producciones de gran escala.