La precuela de Netflix que revive una saga icónica ya está disponible
La precuela de Netflix que revive una saga icónica ya está disponible

Netflix lanzó la esperada precuela de "Los Juegos del Hambre: Balada de pájaros cantores y serpientes", que explora los orígenes del villano Coriolanus Snow.

Netflix ha lanzado una nueva película que ya se posiciona como la más vista en su plataforma, reviviendo una de las sagas más emblemáticas del cine reciente. La precuela, titulada Los juegos del hambre: Balada de pájaros cantores y serpientes, se ambienta décadas antes de la historia original y centra su narrativa en un joven Coriolanus Snow, quien aún no es el temido presidente que se conoció en las entregas previas.

La trama sigue a Snow mientras asume el rol de mentor en los décimos Juegos del Hambre, donde debe guiar a Lucy Gray Baird, una tributo del modesto Distrito 12. A medida que la historia se desarrolla, se exploran los dilemas internos de Snow y su relación con Lucy, lo que lo lleva a forjar un vínculo que cambiará su vida para siempre. La película presenta una mirada más oscura y compleja de los Juegos, planteando la pregunta sobre la verdadera naturaleza de sus protagonistas.

TL;DR

