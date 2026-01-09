Sábado, 10 de Enero 2026
La Reini desafía a Yanina Latorre en MasterChef: tensiones en la cocina del reality

La reciente disputa entre La Reini y Yanina Latorre en MasterChef Celebrity capturó la atención del público, con acusaciones sobre secretos y códigos en el mundo del fútbol. La tensión creció durante su intercambio, dejando a los televidentes expectantes por más. ¿Qué otros conflictos surgirán en esta temporada?

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 1 día
La Reini desafía a Yanina Latorre en MasterChef: tensiones en la cocina del reality
En el reciente episodio de MasterChef Celebrity, las participantes La Reini y Yanina Latorre protagonizaron un intenso cruce de palabras que capturó la atención del público. La tensión escaló cuando Latorre, conocida por su estilo directo, comenzó a hablar sobre secretos de futbolistas, lo que llevó a La Reini a confrontarla.

La Reini expresó su descontento con el enfoque de Latorre, quien defendió su postura al decir: "Vos a mí no me vas a enseñar con quién tengo que tener códigos". La discusión se tornó más acalorada, con comentarios sobre la falta de ética en el mundo del fútbol. Latorre, sin embargo, no se quedó callada y respondió a las provocaciones de La Reini, sugiriendo que su rival solo buscaba atención mediática.

El intercambio siguió con insinuaciones sobre la viralidad de Latorre, a lo que La Reini respondió: "Sí, pero no sé si por algo bueno". Este tipo de interacciones han sido frecuentes en la semana, mostrando la dinámica competitiva y las personalidades fuertes de los participantes en el reality.

Etiquetas: masterchef celebrity yanina latorre la reini televisión argentina reality show conflictos en televisión
Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

