Miércoles, 4 de Febrero 2026
Las Grutas se prepara para un verano vibrante con carnaval y delicias gastronómicas
Las Grutas se prepara para un verano vibrante con carnaval y delicias gastronómicas

Las Grutas celebrará tres noches de carnaval con entrada gratuita y shows en vivo, desde el 15 de enero. Habrá un paseo gastronómico y diversas presentaciones artísticas. ¡No te lo pierdas!

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 13 h
¿Te sirvió?

Las Grutas se alista para celebrar el carnaval durante tres noches en la Tercera Bajada, ofreciendo un evento gratuito que comenzará cada día a partir de las 20. La delegada municipal, Patricia Galdames, confirmó que habrá un paseo gastronómico y una variedad de shows en vivo. Este carnaval promete ser una fiesta para vecinos y turistas, con música y comparsas.

El primer día incluirá una programación variada con ritmos populares. La grilla comenzará con DJ Charly Moron DJ a las 20:30, seguido por el Dúo De Pura Zurda, Chamameceros del Sur, La Hoja y De La Calle a la medianoche. El segundo día contará con la participación de artistas locales y culminará con Los Dragones.

El cierre del carnaval se llevará a cabo con una mezcla de DJ y bandas de rock, prometiendo una despedida festiva. Los asistentes podrán disfrutar de un ambiente festivo y de un paseo gastronómico con opciones de emprendedores y artesanos locales durante las tres noches de celebración.

Etiquetas: las grutas carnaval eventos culturales música en vivo gastronomía río negro
Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

1446 articles →

