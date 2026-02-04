Las Grutas se prepara para un verano vibrante con carnaval y delicias gastronómicas

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

Las Grutas se alista para celebrar el carnaval durante tres noches en la Tercera Bajada, ofreciendo un evento gratuito que comenzará cada día a partir de las 20. La delegada municipal, Patricia Galdames, confirmó que habrá un paseo gastronómico y una variedad de shows en vivo. Este carnaval promete ser una fiesta para vecinos y turistas, con música y comparsas.

El primer día incluirá una programación variada con ritmos populares. La grilla comenzará con DJ Charly Moron DJ a las 20:30, seguido por el Dúo De Pura Zurda, Chamameceros del Sur, La Hoja y De La Calle a la medianoche. El segundo día contará con la participación de artistas locales y culminará con Los Dragones.

El cierre del carnaval se llevará a cabo con una mezcla de DJ y bandas de rock, prometiendo una despedida festiva. Los asistentes podrán disfrutar de un ambiente festivo y de un paseo gastronómico con opciones de emprendedores y artesanos locales durante las tres noches de celebración.