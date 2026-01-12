Lunes, 12 de Enero 2026
Lizy Tagliani comparte un emotivo viaje al mar con su hijo Tati

Lizy Tagliani compartió un emotivo momento familiar al llevar a su hijo Tati a conocer el mar por primera vez. Las redes sociales se llenaron de amor y apoyo por su nueva vida como madre.

Lizy Tagliani compartió un emotivo momento familiar al llevar a su hijo Tati a conocer el mar por primera vez. La conductora, acompañada de su esposo Sebastián Nebot, disfrutó de unos días de descanso en la Costa Atlántica, donde Tati experimentó la maravilla de la playa y el océano.

A través de sus redes sociales, Lizy mostró imágenes de su hijo jugando en la arena y expresando su asombro ante la vastedad del agua. En un video conmovedor, la humorista destacó: "No cambiaste nuestras vidas, nos trajiste una nueva". Esta experiencia se convierte en un recuerdo especial para la familia.

Lizy también reflexionó sobre la belleza de las sorpresas en la vida y lo significativo que es para ella ver crecer a su hijo. La publicación recibió numerosos "me gusta" y comentarios de apoyo de amigos y seguidores, quienes celebran su papel como madre y su dedicación en esta nueva etapa.

Etiquetas: argentina espectáculos lizzy tagliani costa atlántica familia redes sociales
