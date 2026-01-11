Los estrenos de streaming de la semana incluyen una adaptación de Agatha Christie

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

Entre el 12 y el 18 de enero, diversas plataformas de streaming renovarán sus catálogos con interesantes estrenos. Entre las producciones destacadas se encuentran series basadas en obras literarias y acontecimientos históricos.

Una de las novedades es Agatha Christie: Las siete esferas, que se estrena el jueves en Netflix. La miniserie, compuesta por tres episodios, relata una misteriosa muerte en una fiesta aristocrática en 1925, protagonizada por Mia McKenna-Bruce y Helena Bonham Carter.

Otro estreno notable es Bauhaus: una nueva era, que se emitirá el jueves a las 22 por Film & Arts. Esta miniserie alemana se centra en los inicios de la Escuela de la Bauhaus, explorando la vida de sus maestros y estudiantes tras la Primera Guerra Mundial.

Además, Star Trek: Academia de la Flota Estelar se lanzará el jueves en Paramount+, siguiendo a nuevos cadetes en el siglo 32. Por su parte, De Polo a Polo con Will Smith, que inicia el miércoles en Disney+, presenta un desafío extremo en colaboración con científicos y exploradores.