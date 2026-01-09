Sábado, 10 de Enero 2026
Espectáculos

Los finalistas de MasterChef Celebrity se llevan medallas y enfrentan el delantal negro

Este jueves, en MasterChef Celebrity Argentina, se entregaron medallas de oro y plata a dos participantes, mientras que uno recibió el delantal negro. ¿Quiénes fueron los destacados?

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 1 día 1 min de lectura
Los finalistas de MasterChef Celebrity se llevan medallas y enfrentan el delantal negro
NeboAI Te resumo la noticia con datos, cifras y contexto
EN 30 SEGUNDOS

35 seg de lectura Ahorraste ~1 min
EN 1 ORACIÓN

SENTIMIENTO
Neutro

𒀭
NeboAI está trabajando, aguarda un instante...
Preparando análisis detallado
Resumen rápido completado
Extrayendo datos, cifras y citas...
Identificando protagonistas y contexto
ANÁLISIS DETALLADO
COMPARTIR
¿Te sirvió?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

© NeboAI 2025 Sobre Nebo

Este jueves se llevó a cabo una nueva emisión de MasterChef Celebrity Argentina, un reality donde celebridades compiten mostrando sus destrezas culinarias. Durante el programa, dos participantes lograron obtener las medallas de oro y plata, destacándose entre el resto. Sin embargo, otro concursante se enfrentó a la eliminación, recibiendo el delantal negro.

Publicidad
Etiquetas: argentina masterchef reality show entretenimiento cocina famosos
¿Quieres leer la nota completa? Accede al artículo original con todos los detalles.
Leer Artículo Original
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

230 articles →

Artículos relacionados

Damián Betular expresa su indignación por el comportamiento de los famosos en MasterChef Celebrity

Jennie de BLACKPINK deslumbra en la campaña de Coco Crush de CHANEL

Eugenia Tobal habla sobre su experiencia en MasterChef Celebrity y Germán Martitegui
Presiona Enter para buscar o ESC para cerrar