Los Globos de Oro 2026 destacan a 'Una batalla tras otra' como gran triunfadora
Los Globos de Oro 2026 destacan a 'Una batalla tras otra' como gran triunfadora

Una batalla tras otra" se consagró en los Globos de Oro 2025 con 4 premios, mientras "Hamnet" sorprendió al ganar mejor drama. La ceremonia se transmitió en vivo en Argentina.

La ceremonia de los Globos de Oro 2025 concluyó con Una batalla tras otra, que se llevó cuatro premios, incluyendo mejor comedia o musical, dirección y guion para Paul Thomas Anderson, y actriz de reparto para Teyana Taylor. La película fue la más nominada con un total de nueve candidaturas.

En un giro inesperado, Hamnet, un drama sobre la creación de Hamlet por William Shakespeare, se alzó con el galardón a mejor drama y mejor actriz en drama para Jessie Buckley. Pecadores, que también contaba con grandes expectativas, solo ganó dos premios, incluyendo mejor logro cinematográfico.

Además, El agente secreto, una producción brasileña, recibió dos premios por mejor película no hablada en inglés y mejor actor dramático para Wagner Moura. La ceremonia fue transmitida en vivo por TNT y HBO Max en Argentina, comenzando a las 22.

Tras una “reestructuración”, la entrega de estos premios es ahora gestionada por Dick Clark Productions y Eldridge Industries, aunque los periodistas de la antigua HFPA siguen siendo fundamentales en el proceso de selección.

