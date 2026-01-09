Luciano Castro se disculpa públicamente tras escándalo de infidelidad

Luciano Castro admitió su infidelidad a Griselda Siciliani, expresando sentimientos de vergüenza y tristeza. La relación enfrenta una crisis tras la filtración de audios. ¿Cómo afectará esto su vínculo?

Luciano Castro rompió el silencio tras la confirmación de su infidelidad a Griselda Siciliani, admitiendo su responsabilidad en la situación. En una entrevista con Intrusos, el actor expresó su vergüenza y tristeza al tener que dar explicaciones sobre su comportamiento. Castro reflexionó sobre su tendencia a arruinar logros personales y reconoció que su actitud es un "nivel de pelotudismo".

Por su parte, Griselda Siciliani respondió a la controversia en un programa de televisión, donde bromeó sobre los audios que se volvieron virales. Sin embargo, se informó que su reacción pública difiere de su estado emocional privado, revelando que está profundamente afectada por la situación. Según Juan Etchegoyen, hubo una conversación intensa entre ambos, donde Siciliani exigió sinceridad a Castro y le preguntó si había más historias ocultas.

La relación entre ellos, que se basa en una fuerte conexión, enfrenta una crisis significativa. Castro enfatizó que no hay espacio para una pareja abierta y que la confianza ha sido severamente dañada por la infidelidad.