Sábado, 10 de Enero 2026
Espectáculos

Luciano Castro se disculpa públicamente tras escándalo de infidelidad

Luciano Castro admitió su infidelidad a Griselda Siciliani, expresando sentimientos de vergüenza y tristeza. La relación enfrenta una crisis tras la filtración de audios. ¿Cómo afectará esto su vínculo?

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 21 h 1 min de lectura
Luciano Castro se disculpa públicamente tras escándalo de infidelidad
NeboAI Te resumo la noticia con datos, cifras y contexto
EN 30 SEGUNDOS

35 seg de lectura Ahorraste ~1 min
EN 1 ORACIÓN

SENTIMIENTO
Neutro

𒀭
NeboAI está trabajando, aguarda un instante...
Preparando análisis detallado
Resumen rápido completado
Extrayendo datos, cifras y citas...
Identificando protagonistas y contexto
ANÁLISIS DETALLADO
COMPARTIR
¿Te sirvió?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

© NeboAI 2025 Sobre Nebo

Luciano Castro rompió el silencio tras la confirmación de su infidelidad a Griselda Siciliani, admitiendo su responsabilidad en la situación. En una entrevista con Intrusos, el actor expresó su vergüenza y tristeza al tener que dar explicaciones sobre su comportamiento. Castro reflexionó sobre su tendencia a arruinar logros personales y reconoció que su actitud es un "nivel de pelotudismo".

Por su parte, Griselda Siciliani respondió a la controversia en un programa de televisión, donde bromeó sobre los audios que se volvieron virales. Sin embargo, se informó que su reacción pública difiere de su estado emocional privado, revelando que está profundamente afectada por la situación. Según Juan Etchegoyen, hubo una conversación intensa entre ambos, donde Siciliani exigió sinceridad a Castro y le preguntó si había más historias ocultas.

La relación entre ellos, que se basa en una fuerte conexión, enfrenta una crisis significativa. Castro enfatizó que no hay espacio para una pareja abierta y que la confianza ha sido severamente dañada por la infidelidad.

Publicidad
Etiquetas: griselda siciliani luciano castro infidelidad relaciones espectáculo argentina
¿Quieres leer la nota completa? Accede al artículo original con todos los detalles.
Leer Artículo Original
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

252 articles →

Artículos relacionados

Rumores de separación entre Ian Lucas y Evangelina Anderson sacuden el ambiente mediático

Ranking de programas: cómo se posicionan La traición, El Zorro y Cuestión de Peso

Julieta Díaz presenta a su nuevo amor en una salida pública sorprendente
Presiona Enter para buscar o ESC para cerrar