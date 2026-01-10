Luis Zahera se convierte en el protagonista de la serie más popular de Netflix a nivel global.

La nueva serie española que protagoniza Luis Zahera ha logrado captar la atención del público en Netflix, convirtiéndose rápidamente en lo más visto de la plataforma. Este fenómeno se ha dado sin grandes campañas promocionales ni anticipos que generaran ruido.
La serie ha alcanzado un notable éxito en un corto período, destacándose entre las ficciones disponibles en el servicio de streaming. Este inesperado impacto resalta la capacidad de algunos contenidos para resonar con la audiencia de manera inmediata.