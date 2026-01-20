Miércoles, 21 de Enero 2026
Luisana Lopilato anhela regresar a Argentina: ¿qué la motiva a visitar más?
Luisana Lopilato anhela regresar a Argentina: ¿qué la motiva a visitar más?

Luisana Lopilato anunció en Instagram su intención de visitar Argentina en varias ocasiones durante 2026, destacando su deseo de disfrutar de los paisajes del país. Su publicación superó los 100 mil "Me gusta" en pocas horas.

Luisana Lopilato compartió en su cuenta oficial de Instagram su deseo de visitar Argentina más de una vez durante el 2026. La actriz, conocida por su papel en Rebelde Way, publicó varias imágenes acompañadas de un emotivo mensaje en el que expresa su anhelo de perderse en los paisajes del país y disfrutar su belleza sin apuro.

La publicación generó una gran interacción, alcanzando más de 100 mil "Me gustas" en menos de siete horas. Además, Lopilato compartió un recuerdo especial de su encuentro con el Papa León XIV junto a su esposo, Michael Bublé, durante una misa, donde intercambiaron palabras con el Sumo Pontífice. La actriz describió la experiencia como un momento lleno de emoción y orgullo hacia Bublé, resaltando su admiración por sus logros.

