Marcela Tauro se disculpa en vivo con Marixa Balli en el regreso de Infama
Marcela Tauro se disculpa en vivo con Marixa Balli en el regreso de Infama

Marcela Tauro reconoció su error en un desencuentro con Marixa Balli, pidiendo disculpas en vivo tras no poder asistir a MasterChef Celebrity. Balli, sorprendida, esperaba un llamado previo.

Hace 8 h 1 min de lectura
Marcela Tauro compartió en vivo un desencuentro con Marixa Balli, quien la invitó a participar en MasterChef Celebrity. Durante el programa Infama, Tauro se disculpó públicamente, reconociendo que fue "maleducada" al no responder a la invitación. Explicó que estaba por emprender un viaje y, en lugar de declinar la oferta, decidió aceptar sin poder asistir realmente.

La conductora comentó que, tras recibir la invitación, debió expresar su agradecimiento y explicar que no podría participar. Tauro admitió su error y valoró el gesto de Balli al considerarla para el programa. Por su parte, Marixa Balli expresó su sorpresa por la falta de comunicación de Tauro al enterarse por los medios de que no asistiría, deseando haber recibido una llamada directa.

Balli, al referirse a su relación de años con Tauro, subrayó la importancia de mantener un código de respeto y comunicación entre ellas. A pesar de la situación, manifestó que no se enojó, aunque esperaba que Tauro hubiera sido más directa sobre su ausencia.

TL;DR

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

