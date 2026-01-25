Marcela Tauro se disculpa en vivo con Marixa Balli en el regreso de Infama

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

Marcela Tauro compartió en vivo un desencuentro con Marixa Balli, quien la invitó a participar en MasterChef Celebrity. Durante el programa Infama, Tauro se disculpó públicamente, reconociendo que fue "maleducada" al no responder a la invitación. Explicó que estaba por emprender un viaje y, en lugar de declinar la oferta, decidió aceptar sin poder asistir realmente.

La conductora comentó que, tras recibir la invitación, debió expresar su agradecimiento y explicar que no podría participar. Tauro admitió su error y valoró el gesto de Balli al considerarla para el programa. Por su parte, Marixa Balli expresó su sorpresa por la falta de comunicación de Tauro al enterarse por los medios de que no asistiría, deseando haber recibido una llamada directa.

Balli, al referirse a su relación de años con Tauro, subrayó la importancia de mantener un código de respeto y comunicación entre ellas. A pesar de la situación, manifestó que no se enojó, aunque esperaba que Tauro hubiera sido más directa sobre su ausencia.