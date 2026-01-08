Marley y Florencia Peña deslumbran en su estreno por streaming con un show sin tabúes

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

El programa "El show del verano", conducido por Marley y Florencia Peña, se estrenó el pasado lunes de 20 a 22 horas en Luzu, un canal creado por el productor Nicolás Occhiato. La dupla, que hace 23 años comenzó a hacer química en televisión, busca revitalizar un formato que recuerda a la televisión de antaño.

Durante su emisión, alcanzaron a 91 mil espectadores en YouTube, generando una notable interacción con la audiencia, que envía mensajes de apoyo. A pesar de la crítica hacia el contenido, muchos seguidores se divierten con ellos y piden que el programa no se interrumpa.

El formato se presenta como un regreso a la esencia de la televisión, aunque con un enfoque moderno y digital. Marley y Flor Peña, a pesar de las comparaciones con figuras del pasado, logran captar la atención de un público que quizás no esté familiarizado con las referencias clásicas de la televisión argentina.