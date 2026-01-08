Sábado, 10 de Enero 2026
Marley y Florencia Peña deslumbran en su estreno por streaming con un show sin tabúes
El nuevo programa "El show del verano" de Marley y Flor Peña logró 91 mil espectadores en su debut, generando un revuelo que recuerda a la televisión de hace dos décadas. La audiencia reacciona con entusiasmo, pidiendo que el formato perdure. ¿Qué hará Luzu para mantener este éxito?

El programa "El show del verano", conducido por Marley y Florencia Peña, se estrenó el pasado lunes de 20 a 22 horas en Luzu, un canal creado por el productor Nicolás Occhiato. La dupla, que hace 23 años comenzó a hacer química en televisión, busca revitalizar un formato que recuerda a la televisión de antaño.

Durante su emisión, alcanzaron a 91 mil espectadores en YouTube, generando una notable interacción con la audiencia, que envía mensajes de apoyo. A pesar de la crítica hacia el contenido, muchos seguidores se divierten con ellos y piden que el programa no se interrumpa.

El formato se presenta como un regreso a la esencia de la televisión, aunque con un enfoque moderno y digital. Marley y Flor Peña, a pesar de las comparaciones con figuras del pasado, logran captar la atención de un público que quizás no esté familiarizado con las referencias clásicas de la televisión argentina.

