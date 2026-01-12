Más de 37 mil turistas disfrutaron de un fin de semana lleno de espectáculos en La Rioja

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

Durante el fin de semana del 9 al 11 de enero, San Luis experimentó una intensa actividad cultural y turística, con una asistencia que superó las 37 mil personas. Este notable aflujo generó un impacto económico estimado en $867.500.000, según el Observatorio Turístico Provincial. El movimiento fue especialmente significativo en los sectores gastronómico, hotelero y comercial, consolidando el turismo interno como motor principal de la temporada de verano.

Los festivales emblemáticos como el Festival de los Vientos en La Punta, la Fiesta Nacional del Mate y los Artesanos de la Madera en Quines, y el Festival del Río Conlara en Santa Rosa del Conlara, atrajeron tanto a residentes como a turistas de otras provincias. Estos eventos promovieron la música, la danza y las tradiciones locales, creando un ambiente festivo. Además, un evento privado en Potrero de los Funes, con la actuación de La Konga, también contribuyó significativamente a la actividad económica de la región.

El éxito de estos festivales reafirma su importancia como herramientas para promover la cultura y dinamizar las economías regionales, posicionando a San Luis como un destino atractivo durante la temporada estival.