Martes, 13 de Enero 2026
Más de 37 mil turistas disfrutaron de un fin de semana lleno de espectáculos en La Rioja
Más de 37 mil turistas disfrutaron de un fin de semana lleno de espectáculos en La Rioja

San Luis atrajo más de 37 mil visitantes en un fin de semana de festivales, generando un impacto económico de $867.500.000 y consolidando el turismo como motor estival.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 15 h 1 min de lectura
Durante el fin de semana del 9 al 11 de enero, San Luis experimentó una intensa actividad cultural y turística, con una asistencia que superó las 37 mil personas. Este notable aflujo generó un impacto económico estimado en $867.500.000, según el Observatorio Turístico Provincial. El movimiento fue especialmente significativo en los sectores gastronómico, hotelero y comercial, consolidando el turismo interno como motor principal de la temporada de verano.

Los festivales emblemáticos como el Festival de los Vientos en La Punta, la Fiesta Nacional del Mate y los Artesanos de la Madera en Quines, y el Festival del Río Conlara en Santa Rosa del Conlara, atrajeron tanto a residentes como a turistas de otras provincias. Estos eventos promovieron la música, la danza y las tradiciones locales, creando un ambiente festivo. Además, un evento privado en Potrero de los Funes, con la actuación de La Konga, también contribuyó significativamente a la actividad económica de la región.

El éxito de estos festivales reafirma su importancia como herramientas para promover la cultura y dinamizar las economías regionales, posicionando a San Luis como un destino atractivo durante la temporada estival.

Etiquetas: san luis turismo festivales economía cultura verano
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

452 articles →

