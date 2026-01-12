Martes, 13 de Enero 2026
MasterChef 2025: Despedida y sorpresas en la gala de hoy
MasterChef 2025: Despedida y sorpresas en la gala de hoy

La gala de eliminación de MasterChef Argentina 2025 se llevará a cabo el lunes 12 de enero, donde uno de los famosos competidores dejará la competencia. ¡No te pierdas quién es el eliminado!

Hace 7 h
Este lunes 12 de enero, se llevará a cabo una nueva gala de eliminación en MasterChef Argentina 2025, donde un famoso competidor dejará la competencia. Los jurados Donato de Santis, Germán Martitegui y Damián Betular serán los encargados de decidir quién se despide del programa.

Los participantes que aún continúan en la competencia incluyen a Agustín “Cachete” Sierra, Andy Chango, Claudio “Turco” Husaín, Ian Lucas, Maxi López, Miguel Ángel Rodríguez, “Chino” Leunis, Emilia Attias, Evangelina Anderson, La Joaqui, La Reini, Marixa Balli, Sofi Martínez y Susana Roccasalvo. La gala comenzará a las 22:13, y los espectadores podrán seguirla en vivo.

