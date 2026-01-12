MasterChef 2025: Despedida y sorpresas en la gala de hoy

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

Este lunes 12 de enero, se llevará a cabo una nueva gala de eliminación en MasterChef Argentina 2025, donde un famoso competidor dejará la competencia. Los jurados Donato de Santis, Germán Martitegui y Damián Betular serán los encargados de decidir quién se despide del programa.

Los participantes que aún continúan en la competencia incluyen a Agustín “Cachete” Sierra, Andy Chango, Claudio “Turco” Husaín, Ian Lucas, Maxi López, Miguel Ángel Rodríguez, “Chino” Leunis, Emilia Attias, Evangelina Anderson, La Joaqui, La Reini, Marixa Balli, Sofi Martínez y Susana Roccasalvo. La gala comenzará a las 22:13, y los espectadores podrán seguirla en vivo.