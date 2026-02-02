MasterChef ajusta su estrategia para competir en el prime time del domingo

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

El rating del domingo mostró un empate en la tarde entre Telefe y El Trece, lo que indica una competencia reñida en la programación de la televisión argentina. En este contexto, MasterChef anunció cambios en su esquema para mejorar su desempeño en el horario central.

Este movimiento busca atraer a una mayor audiencia y hacer frente a la competencia. Los televidentes pueden esperar novedades que se implementarán en las próximas emisiones del programa, lo que podría alterar el panorama del entretenimiento dominical.