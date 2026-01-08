Sábado, 10 de Enero 2026
MasterChef Celebrity amplía su programación y sorprende a los fanáticos de la televisión
Este sábado a las 21 horas, Telefe estrena una edición especial de "MasterChef Celebrity" con momentos destacados y reacciones del jurado. Acceso exclusivo para suscriptores.

Este sábado a las 21 horas, Telefe presentará una edición especial de "MasterChef Celebrity", conducida por Wanda Nara. El programa se centrará en los momentos más destacados de la semana, ofreciendo comentarios sin filtro y secretos de la competencia. Esta emisión única permitirá a los fanáticos descubrir aspectos no revelados de las cocinas.

La programación habitual de "MasterChef Celebrity" ha experimentado cambios recientes debido a las festividades, con galas canceladas los miércoles 24 y 31 por Nochebuena y fin de año. Además, el canal ha suspendido episodios en otras ocasiones por eventos deportivos y elecciones legislativas. La nueva edición especial se podrá seguir en la pantalla de Telefe, así como en plataformas como Twitch y YouTube, además de la aplicación MiTelefe. Los usuarios tendrán acceso a la transmisión desde cualquier dispositivo móvil mediante Flow, Telecentro Play y DirecTV Go.

Etiquetas: argentina masterchef celebrity telefe programación entretenimiento reality show
TL;DR

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

