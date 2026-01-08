MasterChef Celebrity amplía su programación y sorprende a los fanáticos de la televisión

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

Este sábado a las 21 horas, Telefe presentará una edición especial de "MasterChef Celebrity", conducida por Wanda Nara. El programa se centrará en los momentos más destacados de la semana, ofreciendo comentarios sin filtro y secretos de la competencia. Esta emisión única permitirá a los fanáticos descubrir aspectos no revelados de las cocinas.

La programación habitual de "MasterChef Celebrity" ha experimentado cambios recientes debido a las festividades, con galas canceladas los miércoles 24 y 31 por Nochebuena y fin de año. Además, el canal ha suspendido episodios en otras ocasiones por eventos deportivos y elecciones legislativas. La nueva edición especial se podrá seguir en la pantalla de Telefe, así como en plataformas como Twitch y YouTube, además de la aplicación MiTelefe. Los usuarios tendrán acceso a la transmisión desde cualquier dispositivo móvil mediante Flow, Telecentro Play y DirecTV Go.