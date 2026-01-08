Sábado, 10 de Enero 2026
Masterchef Celebrity arrasa en audiencia mientras El Zorro y Telenoche empatan en El Trece
Masterchef Celebrity arrasa en audiencia mientras El Zorro y Telenoche empatan en El Trece

Masterchef Celebrity lideró el rating del 8 de enero con 12.0 puntos, superando a la competencia. Telefe dominó la audiencia, acumulando un promedio de 7.0, destacándose en la televisión argentina.

El jueves 8 de enero, Masterchef Celebrity se destacó como el programa más visto en Telefe, alcanzando un rating de 12.0. Este reality show ocupó dos de los cinco lugares más altos en la lista de audiencias del día, consolidando su popularidad habitual.

En el mismo canal, Pasapalabra y la segunda edición de Masterchef Celebrity también se posicionaron bien, con ratings de 9.2 y 9.0 respectivamente. En contraste, El Zorro y Telenoche lideraron en El Trece con un rating de 3.9, seguidos de Mediodía Noticias con 3.0.

El rendimiento de Telefe fue notable, superando la suma de los ratings de todos los demás canales, con un promedio diario de 7.0. Por su parte, El Trece obtuvo 2.9, El Nueve 1.9, América TV 1.8 y la TV Pública solo 0.2.

