MasterChef Celebrity: el primer participante del repechaje sorprende a los televidentes
MasterChef Celebrity: el primer participante del repechaje sorprende a los televidentes

El repechaje de MasterChef Celebrity dio inicio el 13 de enero, donde Rusherking se destacó y obtuvo un lugar en la competencia. Este domingo, se definirá el último cupo en el reality.

El pasado martes 13 de enero, MasterChef Celebrity inició su fase de repechaje, permitiendo a los participantes eliminados regresar a la competencia. Este segmento del programa, conducido por Wanda Nara, también introdujo nuevas celebridades que se sumaron al reality. El domingo 18, se eligió al primer concursante que obtuvo su pase para reincorporarse al certamen.

Durante la gala, el jurado, compuesto por Damián Betular, Donato De Santis y Germán Martitegui, presentó un desafío en dos etapas. La primera prueba fue en duplas, donde se debía crear una obra de arte frutal en 10 minutos. El equipo que se destacó recibió una ventaja adicional para el mercado.

El desafío principal consistió en elaborar un plato dulce en 60 minutos, utilizando frutas como ingrediente central. Rusherking se destacó con su budín de chocolate y pelón, lo que le permitió ganar un lugar en el balcón y un pase directo a MasterChef Celebrity. En cambio, otros concursantes como Sofi Martínez y Emilia Attias no lograron asegurar su pase y tendrán una última oportunidad en la próxima gala de repechaje.

Etiquetas: argentina masterchef celebrity competencia culinaria televisión rusherking repechaje
TL;DR

