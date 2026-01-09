MasterChef Celebrity: los momentos destacados y las sorpresas de la última gala

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

La duodécima gala de beneficios de MasterChef Celebrity Argentina 2025 se celebró el jueves 8 de enero, destacando la competencia entre los seis mejores cocineros de las semanas anteriores. Durante esta gala, los participantes debieron enfrentarse a un nuevo desafío que involucró sabores específicos, siendo sorprendidos por una caja de madera que contenía un ingrediente y un sabor particular.

Entre los concursantes, Evangelina Anderson se destacó al ganar la medalla dorada por su ramen, mientras que Susana Roccasalvo obtuvo la medalla plateada con su lenguado en caldo. Otros participantes que subieron al balcón fueron Yanina Latorre, La Reini y Chino Leunis, quien superó al Turco Hunsaín en el mano a mano final.

Sin embargo, el delantal negro fue para el Turco Hunsaín, quien deberá competir en la próxima gala de eliminación junto a otros concursantes, incluyendo a Miguel Ángel Rodríguez e Ian Lucas.