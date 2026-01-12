Martes, 13 de Enero 2026
MasterChef Celebrity: los participantes en la cuerda floja tras la gala del domingo
MasterChef Celebrity: los participantes en la cuerda floja tras la gala del domingo

La duodécima gala de última chance de MasterChef Celebrity Argentina mostró a seis participantes en riesgo de eliminación, con un desafío centrado en verduras verdes. Ian Lucas se aseguró su lugar en el balcón, mientras que "Cachete" Sierra y otros enfrentan la eliminación. ¿Quién sobrevivirá a la gala de hoy?

En la duodécima gala de última chance de MasterChef Celebrity Argentina 2025, celebrada el 11 de enero, los concursantes debieron enfrentarse a un desafío vegetariano. Seis cocineros, que habían tenido un desempeño bajo en las noches anteriores, fueron convocados para competir por un lugar en el balcón, reservado para el mejor de la noche.

Los participantes, entre ellos Ian Lucas y Emilia Attias, debieron presentar un plato que excluyera proteínas animales, utilizando diversas verduras verdes. Al final, el jurado, compuesto por Donato De Santis, Damián Betular y Germán Martitegui, eligió a Ian Lucas para subir al balcón, donde podrá disfrutar de la gala de eliminación sin riesgo.

Para la gala de eliminación programada para el 12 de enero, corren peligro de ser eliminados Cachete Sierra, Marixa Balli, Miguel Ángel Rodríguez, Andy Chango, Emilia Attias y La Joaqui, además del "Turco" Hunsaín, quien presentó el plato menos exitoso en la noche anterior.

