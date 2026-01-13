Martes, 13 de Enero 2026
MasterChef Celebrity suma figuras destacadas y rivales inesperados en su nueva temporada
MasterChef Celebrity suma figuras destacadas y rivales inesperados en su nueva temporada

Los nuevos concursantes de MasterChef Celebrity incluyen a una actriz consagrada y un rival de la China Suárez, generando expectativas sobre la dinámica del programa.

El reality show de cocina MasterChef Celebrity anuncia su nueva temporada con la incorporación de varios famosos. Entre los nuevos participantes se encuentra un conocido rival de China Suárez, que promete generar expectativas. Además, se suman a la competencia una actriz consagrada y un cantante popular.

Los fanáticos del programa están ansiosos por ver cómo se desarrollarán las dinámicas entre los concursantes. La producción ha prometido sorpresas y desafíos emocionantes que mantendrán a la audiencia al borde de sus asientos.

