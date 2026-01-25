Lunes, 26 de Enero 2026
MasterChef Celebrity vuelve esta noche: nuevos desafíos para los famosos en pantalla
MasterChef Celebrity vuelve esta noche: nuevos desafíos para los famosos en pantalla

MasterChef Celebrity vuelve esta noche a las 22 horas, prometiendo sorpresas y nuevos retos para los concursantes. No te pierdas la competencia culinaria del momento.

Hoy a las 22 horas, regresa el programa MasterChef Celebrity con una nueva temporada que promete desafíos emocionantes para los participantes. Este popular reality show de cocina contará con diversas pruebas que pondrán a prueba las habilidades culinarias de los concursantes.

Los fanáticos del programa podrán disfrutar de la competencia y ver cómo los participantes se enfrentan a retos inesperados, buscando impresionar a los jueces con sus platos. La expectativa es alta para esta nueva entrega, que busca mantener el interés del público con su formato dinámico y entretenido.

