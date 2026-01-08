Sábado, 10 de Enero 2026
Masterchef redefine su programación: novedades que sorprenderán a los fans

Este sábado a las 21 horas, Telefe presentará una edición especial de Masterchef Celebrity, en vivo, donde se revelarán secretos y momentos polémicos de la competencia.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 1 día 1 min de lectura
Masterchef redefine su programación: novedades que sorprenderán a los fans
Este sábado a las 21 horas se emitirá un especial de Masterchef Celebrity por Telefe. La edición, que se transmitirá en vivo, promete revelar los secretos detrás de cada plato y ofrecer un vistazo a lo que sucede entre los participantes durante la competencia. Wanda Nara, junto a los chefs Damián Betular, Donato de Santis y Germán Martitegui, comentarán lo mejor y lo peor de la semana.

A diferencia de otras ocasiones, donde la programación se vio alterada por festividades o eventos deportivos, esta vez se agregó un día extra a la emisión para atender a la demanda de los fanáticos. La producción asegura que será un programa imperdible, donde se abordarán momentos polémicos y divertidos de la competencia.

La disputa por el rating entre Telefe y El Trece se intensificará este fin de semana, con ambos canales buscando atraer a la mayor audiencia posible en el prime time nocturno. Los espectadores podrán seguir el programa no solo por la televisión, sino también a través de servicios de streaming como Telecentro Play, Flow y DGO.

Etiquetas: argentina entretenimiento televisión masterchef telefe reality show
