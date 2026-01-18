Matt Damon genera controversia por las exigencias de Netflix para sus filmes

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

En el podcast "Joe Rogan Experience", Matt Damon y Ben Affleck discutieron las estrategias de Netflix para atraer a la audiencia actual. Damon mencionó que la plataforma busca incluir elementos impactantes en los primeros cinco minutos de las películas, con el objetivo de mantener la atención del espectador, que a menudo revisa su teléfono durante la proyección.

Affleck, por su parte, elogió a la película "Adolescence", señalando que no siguió estas directrices y, aun así, resultó ser una obra magnífica, oscura y trágica. En esta película, el protagonista enfrenta la acusación de asesinato de su hijo y presenta escenas largas con silencios significativos.

Además, se reveló que Christopher Nolan está trabajando en una adaptación titulada "La Odisea", que narrará el viaje de Odiseo tras la guerra de Troya. El personaje de Damon interactuará con figuras de la mitología griega, como Telémaco, Polifemo, Penélope, Circe, Atenea y Poseidón.