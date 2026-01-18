Lunes, 19 de Enero 2026
Matt Damon genera controversia por las exigencias de Netflix para sus filmes
Matt Damon y Ben Affleck revelan en un podcast cómo Netflix adapta sus guiones para captar la atención del público, enfatizando la necesidad de impactar en los primeros minutos. ¿Cómo afectará esto a la calidad de las producciones?

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 5 h 1 min de lectura
En el podcast "Joe Rogan Experience", Matt Damon y Ben Affleck discutieron las estrategias de Netflix para atraer a la audiencia actual. Damon mencionó que la plataforma busca incluir elementos impactantes en los primeros cinco minutos de las películas, con el objetivo de mantener la atención del espectador, que a menudo revisa su teléfono durante la proyección.

Affleck, por su parte, elogió a la película "Adolescence", señalando que no siguió estas directrices y, aun así, resultó ser una obra magnífica, oscura y trágica. En esta película, el protagonista enfrenta la acusación de asesinato de su hijo y presenta escenas largas con silencios significativos.

Además, se reveló que Christopher Nolan está trabajando en una adaptación titulada "La Odisea", que narrará el viaje de Odiseo tras la guerra de Troya. El personaje de Damon interactuará con figuras de la mitología griega, como Telémaco, Polifemo, Penélope, Circe, Atenea y Poseidón.

Etiquetas: internacional cine netflix matt damon ben affleck odisea
