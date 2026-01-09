Sábado, 10 de Enero 2026
Mauro Icardi rinde homenaje a La China Suárez en un emotivo mensaje en redes sociales

Mauro Icardi celebró un año con La China Suárez en redes sociales, mientras su futuro en el Galatasaray es incierto tras la llegada de Victor Osimén. ¿Qué decisiones tomará el club?

Mauro Icardi rinde homenaje a La China Suárez en un emotivo mensaje en redes sociales
Mauro Icardi celebró el primer aniversario de su relación con La China Suárez mediante un emotivo mensaje en Instagram, donde compartió fotos de momentos significativos juntos. En su publicación, expresó su amor y la alegría que ella le ha traído, destacando la paz y la complicidad que sienten el uno por el otro.

El futbolista expresó: "Hoy no celebro una foto, celebro la mujer que amo, la historia que estamos construyendo y el futuro que sueño con vos". Además, Icardi anheló compartir más momentos juntos en el futuro, como viajes y proyectos.

En paralelo, Icardi enfrenta incertidumbre en su carrera con el Galatasaray en Turquía, donde su rol no está asegurado. Tras una grave lesión en 2024, el club optó por fichar a Victor Osimén como su nueva estrella, lo que complica la situación contractual de Icardi. Esta decisión ha generado dudas sobre su permanencia en el equipo, dado que el club prioriza la inversión en Osimén.

