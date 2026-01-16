Merlo impulsa su agenda veraniega con ferias y espectáculos al aire libre

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

La agenda cultural de verano de la Municipalidad de Villa de Merlo incluye una variedad de actividades diseñadas para atraer tanto a locales como a turistas. Este programa incluye caminatas guiadas, ferias, espectáculos teatrales, música en vivo, circo y opciones gastronómicas, buscando potenciar el empleo local y consolidar la localidad como un destino turístico activo durante todo el año.

Las actividades comienzan los lunes con recorridos históricos por el casco de Merlo, y continúan con obras de teatro, clases de tango, y caminatas en el Parque Serrano. Los viernes se destacan por la feria “Costumbres Merlinas” y distintas presentaciones de circo y teatro, como “Pareja Imperfecta” en el teatro Las Blancas.

Además, se llevarán a cabo actividades especiales, incluyendo la obra “Alegría Total” y conciertos de la serie Acordes. Las actividades son mayormente gratuitas, aunque requieren inscripción previa en algunos casos.