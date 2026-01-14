Miércoles, 14 de Enero 2026
Mina, Sana y Momo de MISAMO deslumbran con su nueva imagen en el video de "Confetti

MISAMO, subunidad de TWICE, reveló un adelanto de su video "Confetti" y anunció el lanzamiento de su primer álbum japonés "PLAY" para el 4 de febrero. Con 12 canciones, este trabajo culmina su trilogía artística.

El trío MISAMO, parte del grupo de K-Pop TWICE, ha revelado un avance de su próximo video musical "Confetti", que es el tema principal de su álbum "PLAY". Este adelanto muestra a Mina, Sana y Momo con un nuevo look, destacando su belleza y coreografía.

El lanzamiento del álbum "PLAY" está programado para el 4 de febrero y representa el primer trabajo completo de estudio de la unidad, dos años y siete meses después de su debut en Japón. Este álbum incluirá un total de 12 canciones, entre las cuales se encuentran tres solos de cada integrante: "Kitty" (MOMO), "Ma Cherry" (SANA) y "Turning Tables" (MINA).

"PLAY" se considera el capítulo final de una trilogía artística que comenzó con "Masterpiece" y "HAUTE COUTURE", marcando una culminación performativa en la carrera de MISAMO.

